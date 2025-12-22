В Подмосковье выписали более 9 тысяч штрафов за неправильную парковку во дворах

22 декабря 2025, 15:24

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 9,6 тыс. штрафов на общую сумму 41,3 млн рублей выписали автовладельцам в Московской области с начала текущего года за нарушение правил парковки во дворах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушителей удалось привлечь к ответственности благодаря бдительным жителям, отправлявшим информацию о неправильно припаркованных автомобилях через приложение «Народный инспектор».





«Основным нарушением стала парковка на газонах — за это выписали 5433 штрафа. Второе место антирейтинга нарушений заняла парковка у контейнерных площадок, мешающая вывозу мусора (4152 штрафа). И ещё 22 штрафа выписали за парковку на спортивных и детских площадках», — говорится в сообщении.