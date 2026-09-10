В Подмосковье выписали штрафы на 80,5 млн рублей за костры в лесах

10 сентября 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

740 протоколов по фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах составили в Московской области с начала текущего года. Общая сумма выписанных штрафов превысила 80,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Число выявленных нарушителей в этом году значительно выросло.





«За первые восемь месяцев 2025 года составили 503 протокола на 35,7 млн рублей», — отмечается в сообщении.