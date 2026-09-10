В Подмосковье выписали штрафы на 80,5 млн рублей за костры в лесах
740 протоколов по фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах составили в Московской области с начала текущего года. Общая сумма выписанных штрафов превысила 80,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Число выявленных нарушителей в этом году значительно выросло.
«За первые восемь месяцев 2025 года составили 503 протокола на 35,7 млн рублей», — отмечается в сообщении.Из штрафов, назначенных в текущем году, взыскали уже более 36 миллионов рублей за факт нарушения правил и 123 тысячи рублей в счёт возмещения ущерба, нанесённого природе.
В ведомстве напомнили, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней, в противном случае сумма взыскания вырастет.