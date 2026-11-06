В Звенигородском музее в рамках выставки Малевича проведут мастер-классы
В Звенигородском государственном музее-заповеднике состоятся мастер-классы «Просто фигуры на шопере» и «Искусство простых форм». Их проведут в рамках дополнительной программы к выставочному проекту «Малевич. Простые фигуры», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участников познакомят с основами авангардного искусства, они своими руками создадут уникальный дизайнерский аксессуар или абстрактную картину.
Программа первого занятия объединит теорию искусства и практическую работу. Преподаватель живописи Анна Кобец расскажет о творчестве выдающегося художника Казимира Малевича и о таком направлении авангардного искусства, как супрематизме.
«Вдохновившись работами авангардистов, посетители создадут собственный художественный триптих на тканевом шопере. Под руководством наставника они поработают с цветом и формой, распишут сумку специальными красками по текстилю с использованием кистей и трафаретов. По итогам мастер-класса каждый гость заберёт с собой стильный авторский аксессуар», ‒ рассказали в ведомстве.Мастер-классы пройдут 8, 21 и 22 ноября, начало ‒ в 13:00.
Член Союза художников России Ася Феоктистова на занятии «Искусство простых форм» детально разберёт несколько работ Малевича, раскроет принципы построения композиции из базовых геометрических фигур. Участники мастер-класса создадут рельефную композицию из геометрических фигур и расскажут о своей абстрактной картине.
Даты проведения мастер-класса: 7 и 28 ноября в полдень, 29 ноября ‒ в 13:00.
Подробная информация доступна на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.
Ранее сообщалось, что там открыли беспрецедентную выставку «Малевич. Простые фигуры» из собрания Государственного Русского музея. В центре экспозиции ‒ три картины Казимира Малевича 1923 года: «Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг». Супрематический триптих впервые показывают в Москве и Подмосковье. Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника, которое будут отмечать в 2029 году.
Выставка открыта до 31 января 2027 года.