В Звенигородском музее в рамках выставки Малевича проведут мастер-классы

06 ноября 2026, 22:52

оригинал Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

В Звенигородском государственном музее-заповеднике состоятся мастер-классы «Просто фигуры на шопере» и «Искусство простых форм». Их проведут в рамках дополнительной программы к выставочному проекту «Малевич. Простые фигуры», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Участников познакомят с основами авангардного искусства, они своими руками создадут уникальный дизайнерский аксессуар или абстрактную картину.



Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

Программа первого занятия объединит теорию искусства и практическую работу. Преподаватель живописи Анна Кобец расскажет о творчестве выдающегося художника Казимира Малевича и о таком направлении авангардного искусства, как супрематизме.

«Вдохновившись работами авангардистов, посетители создадут собственный художественный триптих на тканевом шопере. Под руководством наставника они поработают с цветом и формой, распишут сумку специальными красками по текстилю с использованием кистей и трафаретов. По итогам мастер-класса каждый гость заберёт с собой стильный авторский аксессуар», ‒ рассказали в ведомстве.

Фото: Медиасток.рф.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО