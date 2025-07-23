В Подмосковье выпустили предупреждение о защите энергообъектов
От работоспособности объектов энергетической инфраструктуры зависит не только комфорт граждан, но и их жизнь и безопасность, а также деятельность предприятий. Поэтому проникновение на такие объекты категорически запрещено. Нарушителей ждёт уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-служба Минэнерго Московской области.
В министерстве напомнили, что попытки вмешаться в работу энергосети чреваты не только лишением свободы, но и риском для жизни, так как сильный удар током смертелен.
«Настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергетического оборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия», — говорится в сообщении.Отмечается также, что россиян начали активно склонять к диверсиям против объектов энергетики. Исполнителям могут предложить деньги, а могут обмануть, выдавая диверсию за некую спецоперацию российских спецслужб, отказаться от участия в которой нельзя.
Граждан просят проявлять бдительность и немедленно сообщать о попытках вовлечения в приступную деятельность по телефону 112 или в ФСБ по номеру: 8-800- 224-22-22.