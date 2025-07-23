В Подмосковье выпустили предупреждение о защите энергообъектов

23 июля 2025, 17:57

оригинал Фото: istockphoto.com/Sumala Chidchoi

От работоспособности объектов энергетической инфраструктуры зависит не только комфорт граждан, но и их жизнь и безопасность, а также деятельность предприятий. Поэтому проникновение на такие объекты категорически запрещено. Нарушителей ждёт уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-служба Минэнерго Московской области.





В министерстве напомнили, что попытки вмешаться в работу энергосети чреваты не только лишением свободы, но и риском для жизни, так как сильный удар током смертелен.





«Настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергетического оборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия», — говорится в сообщении.