Депутат призвал блогера Литвина отдать на СВО 100 млн руб после свадьбы

23 июля 2025, 13:41

Михаил Литвин (Фото: Instagram*/mikhail_litvin)

Блогеру Михаилу Литвину, потратившему на свадьбу 100 миллионов рублей, следовало бы отдать эту сумму на нужды спецоперации.





Такое мнение порталу NEWS.ru выразил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий уверен, что демонстрация роскошной жизни сейчас неуместна.





«Эти 100 млн рублей могли бы спасти десятки жизней или вернуть инвалидам СВО возможность полноценно двигаться», — сказал Иванов.