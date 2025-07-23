Депутат призвал блогера Литвина отдать на СВО 100 млн руб после свадьбы
Блогеру Михаилу Литвину, потратившему на свадьбу 100 миллионов рублей, следовало бы отдать эту сумму на нужды спецоперации.
Такое мнение порталу NEWS.ru выразил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий уверен, что демонстрация роскошной жизни сейчас неуместна.
«Эти 100 млн рублей могли бы спасти десятки жизней или вернуть инвалидам СВО возможность полноценно двигаться», — сказал Иванов.
По его мнению, правильным было бы добровольно направить часть подобных «свадебных бюджетов» в пользу бойцов СВО на благотворительность. Иванов добавил, что на 40 миллионов, потраченные Литвиным на Lamborghini, можно было закупить тепловизоры для целой роты, а остальное отдать на помощь раненым.
Иванов резюмировал, что зарабатывающие на своей аудитории блогеры несут социальную ответственность.
*Запрещен в РФ