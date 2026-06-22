Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 июня составила три балла

22 июня 2026, 10:09

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на десяти вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.