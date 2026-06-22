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Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 июня составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на десяти вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах в Московской области сегодня утром насчитали свыше 1,1 млн машин. Это на 10,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.
Лев Каштанов

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