В Подмосковье выросло производство импортозамещающих сухих смесей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производство сухих смесей для младенцев, а также сухого молока и сливок, успешно замещающих импортные аналоги, выросло в Московской области за первый квартал текущего года почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«За первые три месяца текущего года объем производства сухого молока и сливок, а также сухих смесей для питания детей раннего возраста в Подмосковье составил 8,4 тыс. тонн, что на 10,9% больше, чем за первый квартал 2024 года», — говорится в сообщении.По выпуску этой продукции Московская область занимает первое место в стране: в Центральном федеральном округе доля Подмосковья составляет 42%, а в России — 13%. Крупнейшими подмосковными производителями являются компании «Детское питание «Истра-Нутриция», «Лакталис Истра», «Инфаприм» и завод детского питания «Фаустово».
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