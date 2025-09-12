В Сергиевом Посаде построили четыре дома для переселенцев из аварийного жилья

12 сентября 2025, 17:14

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Сразу четыре дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили в Сергиево-Посадском округе. Из ветхих зданий туда переедут 1544 человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.





Дома построены в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Переселенцев ждёт двенадцатиэтажная новостройка на Владимирской улице и девятиэтажный дом во 2-м Кирпичном проезде в Сергиевом Посаде, а также две пятиэтажки на Театральной улице в Краснозаводске», — говорится в сообщении.