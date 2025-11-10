Тульские специалисты знакомятся с подмосковными практиками переработки отходов

10 ноября 2025, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

На комплексе по переработке отходов «Юг» в Коломне встретились специалисты Подмосковья и Тулы. Представители тульской перерабатывающей компании приехали, чтобы познакомиться с работой подмосковных коллег в сфере обращения с отходами, рассказали в Минчистоты Московской области.