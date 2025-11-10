Достижения.рф

Тульские специалисты знакомятся с подмосковными практиками переработки отходов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

На комплексе по переработке отходов «Юг» в Коломне встретились специалисты Подмосковья и Тулы. Представители тульской перерабатывающей компании приехали, чтобы познакомиться с работой подмосковных коллег в сфере обращения с отходами, рассказали в Минчистоты Московской области.



Гости из Тулы прошли поэтапную экскурсию по ключевым цехам комплекса. Им показали, как устроена сортировка отходов, какие технологии помогают повысить эффективность отбора вторсырья, а еще то, как организовали логистику транспортных потоков.

​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Участники подробно обсудили организацию рабочих процессов, расстановку персонала, эксплуатацию и обслуживание оборудования, процент отбора полезных фракций и способы его увеличения.

​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Специалисты из Тулы отметили высокий уровень работы КПО «Юг» и поблагодарили принимающую сторону за открытость и готовность делиться опытом. По их словам, многие идеи, увиденные на комплексе, они планируют внедрить у себя.
Ирина Паршина

