Тульские специалисты знакомятся с подмосковными практиками переработки отходов
На комплексе по переработке отходов «Юг» в Коломне встретились специалисты Подмосковья и Тулы. Представители тульской перерабатывающей компании приехали, чтобы познакомиться с работой подмосковных коллег в сфере обращения с отходами, рассказали в Минчистоты Московской области.
Гости из Тулы прошли поэтапную экскурсию по ключевым цехам комплекса. Им показали, как устроена сортировка отходов, какие технологии помогают повысить эффективность отбора вторсырья, а еще то, как организовали логистику транспортных потоков.
Участники подробно обсудили организацию рабочих процессов, расстановку персонала, эксплуатацию и обслуживание оборудования, процент отбора полезных фракций и способы его увеличения.
Специалисты из Тулы отметили высокий уровень работы КПО «Юг» и поблагодарили принимающую сторону за открытость и готовность делиться опытом. По их словам, многие идеи, увиденные на комплексе, они планируют внедрить у себя.
Читайте также: