В Подмосковье выставили на торги коттеджный посёлок с недостроенными домами

05 августа 2026, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Частный коттеджный посёлок «Литовская деревня», расположенный на территории села Жаворонки Одинцовского округа, выставила на торги корпорация ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В состав лота входит 1,67 га земли, разделённой на 16 участков, и расположенные там десять недостроенных коттеджей общей площадью 2,85 тыс. квадратных метров, готовых на 70%. К границам посёлка подведены газопровод и электричество. На территории обустроен пруд.





«У посёлка значительный инвестиционный потенциал за счёт расположения в престижном месте и высокой степени готовности домов», — отмечается в сообщении.