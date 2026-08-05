В Подмосковье выставили на торги коттеджный посёлок с недостроенными домами
Частный коттеджный посёлок «Литовская деревня», расположенный на территории села Жаворонки Одинцовского округа, выставила на торги корпорация ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В состав лота входит 1,67 га земли, разделённой на 16 участков, и расположенные там десять недостроенных коттеджей общей площадью 2,85 тыс. квадратных метров, готовых на 70%. К границам посёлка подведены газопровод и электричество. На территории обустроен пруд.
«У посёлка значительный инвестиционный потенциал за счёт расположения в престижном месте и высокой степени готовности домов», — отмечается в сообщении.Рядом с посёлком есть фитнес-клуб, стадион, школа, театральный центр, а в 610 метрах — ж/д платформа Жаворонки.
Заявки на участие в торгах принимают до 31 августа.