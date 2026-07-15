В Подольске 18 июля проведут диспансеризацию по диабету

15 июля 2026, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Единый день диспансеризации, посвящённый профилактике сахарного диабета, проведут в нескольких медучреждениях Подольска в ближайшую субботу, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В рамках диспансеризации пациентам, помимо стандартных обследований, предложат сдать кровь на гликированный гемоглобин и проконсультироваться у эндокринолога.





«Сахарный диабет — это хроническое нарушение обмена углеводов. Если болезнь не контролировать, повышенный уровень глюкозы медленно разрушает кровеносные сосуды и нервы, увеличивая риски почечной недостаточности, инсульта, инфаркта и потери зрения», — рассказала заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники на улице Кирова Марина Николаева.