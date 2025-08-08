В Подмосковье выявили более 145 тыс. незаконных волоконно-оптических линий связи

08 августа 2025, 22:14

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты компании «Россети Московский регион» с начала года выявили более 145,6 тыс. проводов волоконно-оптических линий связи, нелегально размещённых на опорах ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.







«Захламлённость опорных сооружений незаконными проводами не только мешает проводить плановые и восстановительные работы, но и угрожает стабильной работе электросетевого оборудования. Нелегально смонтированные ВОЛС могут привести к аварийным ситуациям, обесточиванию потребителей», – пояснили в ведомстве.

«Факты незаконного монтажа энергетики выявляют во время регулярных обходов линий электропередачи. После этого нарушение документируется, а работники компании предлагают операторам связи заключить договор и оплатить незаконное пользование. В противном случае юристы обращаются в суд», – отметили в ведомстве.