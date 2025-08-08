В Подмосковье выявили более 145 тыс. незаконных волоконно-оптических линий связи
Специалисты компании «Россети Московский регион» с начала года выявили более 145,6 тыс. проводов волоконно-оптических линий связи, нелегально размещённых на опорах ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
«Захламлённость опорных сооружений незаконными проводами не только мешает проводить плановые и восстановительные работы, но и угрожает стабильной работе электросетевого оборудования. Нелегально смонтированные ВОЛС могут привести к аварийным ситуациям, обесточиванию потребителей», – пояснили в ведомстве.Размещая свои линии связи на опорах линий электропередачи без разрешения компании «Россети Московский регион», провайдеры нарушают федеральный закон.
«Факты незаконного монтажа энергетики выявляют во время регулярных обходов линий электропередачи. После этого нарушение документируется, а работники компании предлагают операторам связи заключить договор и оплатить незаконное пользование. В противном случае юристы обращаются в суд», – отметили в ведомстве.С начала года в судебном порядке в пользу «Россети Московский регион» взысканы денежные средства по более чем 20 делам.