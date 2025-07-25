В подмосковном Минэнерго рассказали, как сэкономить электричество в жару

25 июля 2025, 20:00

оригинал Фото: iStock / Cunaplus_M.Faba

В Подмосковье вернулась жаркая погода. В такое время потребление электричества традиционно растёт из-за интенсивного использования кондиционеров и вентиляторов. В пресс-службе Минэнерго Московской области рассказали, как сэкономить электроэнергию.







«Чтобы снизить нагрузку на сеть и меньше платить за электричество, нужно заменить лампы накаливания на светодиодные, так как они экономят до 80% электроэнергии, не нагреваются и не повышают температуру в доме. Также стоит регулярно протирать лампочки от пыли, которая снижает яркость. Выходя из комнаты, гасите свет, так нагрузка на электросеть будет меньше. Можно также поставить датчики движения или выключатели с таймером», – посоветовали в министерстве.

«Чтобы холодильник не перегревался, не держите дверцу открытой дольше необходимого. Ставьте его подальше от источников тепла и оставляйте вокруг немного свободного места. Проверьте уплотнитель: если зажатый дверцей лист бумаги легко вытянуть, герметичность нарушена. Если функции no-frost нет, регулярно размораживайте холодильник и не допускайте образования льда», – посоветовали в ведомстве.