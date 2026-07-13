В Подмосковье выявили более 50 преступлений при реализации нацпроектов
53 преступления, совершённых при реализации национальных проектов, выявили в Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.
Общая сумма причинённого ущерба составила 18,2 млн рублей, возместили в бюджет 13,4 млн рублей.
«За первый квартал 2026 года в сфере реализации нацпроектов в Подмосковье зафиксированы 53 преступления — на девять меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество преступлений совершалось по статьям «Мошенничество» (92,6%), «Получение взятки» (5,6%) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (1,8%)», — говорится в сообщении.Топ-3 антирейтига криминогенности составили нацпроекты «Семья» (16 преступлений), «Демография» (15) и «Инфраструктура для жизни» (14).