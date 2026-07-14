В Подмосковье выявляемость рака на ранних стадиях превысила 51%
Доля случаев онкозаболеваний, выявленных на нулевой и первой стадиях, составила за шесть месяцев текущего года в Московской области 51,5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ранняя диагностика рака является одним из ключевых факторов успешного лечения.
«Достичь такого высокого процента раннего выявления заболеваний удалось благодаря масштабной комплексной работе, включающей расширение перечня онкоскринингов, повышение доступности исследований, развитие онкологической службы и заботу жителей о своем здоровье», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Подробная информация об оказании помощи онкологическим пациентам в регионе размещена на сайте onco.zdrav.mosreg.ru.