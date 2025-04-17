В Подмосковье водитель похитил товары для маркетплейса на 270 тысяч рублей

Фото: istockphoto.com/Rawf8
Мужчину, подозреваемого в хищении товаров, предназначенных для продажи через один из маркетплейсов, задержали полицейские Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По подозрению в совершении этого преступления задержан уроженец одной из среднеазиатских республик. По данным следствия, знакомый задержанного, который работал водителем у индивидуального предпринимателя, попросил подменить его с подвозом товаров. Злоумышленник согласился, но при этом похищал часть перевозимых товаров и сдавал их в ломбард, а деньги тратил на личные нужды. Ущерб от краж составил более 270 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело и оставили под стражей до суда. Часть похищенных товаров была изъята, их вернут законному владельцу.
Читайте также:
В Крыму мигранты напали на россиянина из-за просьбы не плеваться
Мигранты сняли с дома пасхальные украшения со словами «Пасха — харам» в Питере
Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
Лев Каштанов