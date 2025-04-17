В Крыму мигранты напали на россиянина из-за просьбы не плеваться

Фото: iStock/nito100
Мужчина, приехавший в Севастополь из Брянска как турист, сделал замечание мигрантам из Средней Азии, когда те плевали на асфальт. Последние на замечание ответили кулаками: они начали избивать россиянина. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
Драка произошла в сквере 300-летия Российского флота. Одного из нападавших отправили в колонию на 3,5 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ещё один мигрант успел уехать из России, его объявили в розыск.
Читайте также:
Мигранты сняли с дома пасхальные украшения со словами «Пасха — харам» в Питере
Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
В Люберцах прогремел взрыв
Читайте также:
Мигранты сняли с дома пасхальные украшения со словами «Пасха — харам» в Питере
Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
В Люберцах прогремел взрыв
Анастасия Чубина