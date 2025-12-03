В Подмосковье вор попытался вынести товары «2 по цене 1»

03 декабря 2025, 10:52

Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Совхозе имени Ленина росгвардейцы задержали мужчину, который хотел устроить себе акцию «2 по цене 1» в строительном гипермаркете. Из магазина поступил сигнал «тревога» на пульт централизованной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.