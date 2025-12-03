В Подмосковье вор попытался вынести товары «2 по цене 1»
Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Совхозе имени Ленина росгвардейцы задержали мужчину, который хотел устроить себе акцию «2 по цене 1» в строительном гипермаркете. Из магазина поступил сигнал «тревога» на пульт централизованной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что в торговом зале 40-летний приезжий взял дорогой дальномер и спрятал его под куртку. На кассе он оплатил только недорогую рулетку, пытаясь показать, что совершает обычную покупку.
«Махинации» зафиксировали камеры видеонаблюдения и сотрудники службы безопасности магазина. Они сразу нажали кнопку тревожной сигнализации вневедомственной охраны.
Росгвардейцы задержали мужчину на выходе из магазина и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: