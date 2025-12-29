В Подмосковье вор устроил себе в магазине ужин со спиртным и мандаринами
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, попытавшегося ночью украсть продукты из супермаркета в Орехово-Зуеве, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из охраняемого магазина на улице Ленина.
«Росгвардейцы немедленно прибыли на место и увидели, что злоумышленник проник в торговое помещение, отжав двери в зоне погрузки. Внутри вор ел мандарины, запивая их спиртным и одновременно набирая пакет с собой — туда он успел положить пиво, бутылку водки, чипсы и банку кофе», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали ночного «покупателя» до того, как он покинул магазин. Оказалось, что это 39-летний житель Наро-Фоминска, ранее судимый за кражу.