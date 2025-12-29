В московском подъезде мигрант напал на девушку и пытался её изнасиловать
В Москве в подъезде жилого дома произошло нападение на девушку. Подробности сообщает группа во ВКонтакте «ТУД».
По предварительной информации, злоумышленник следовал за жертвой, а когда она начала открывать дверь с помощью домофона, схватил её. Москвичка активно сопротивлялась и громко кричала.
Её крики привлекли внимание мужчины, который проходил мимо. Он незамедлительно вмешался в ситуацию, после чего нападавший отпустил пострадавшую и скрылся.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого. Следствие рассматривает разные версии случившегося, в том числе попытку изнасилования.
Накануне в Петербурге мужчина попал за решётку за соития со школьницами в подъездах.
Читайте также: