Достижения.рф

В Подольске строители начали отделку фасадов нового корпуса школы №16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске продолжается строительство нового учебного блока школы №16 на улице Народная. Он рассчитан на 580 учеников, рассказали в Минстрое Московской области.



Сейчас строители приступили к устройству фасадов, кладке стен и перегородок, монтажу наружных сетей и подготовке территории под благоустройство.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Пристройка состоит из трех корпусов — от трех до четырех этажей. Стеклянный переход на уровне второго этажа свяжет новый корпус с уже существующим зданием, где будут обучаться младшие классы.

В первом блоке разместят входную группу, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовую и пищеблок. Во втором блоке — кабинеты средней и старшей школы. Третий блок оборудуют спортзалом, учебными мастерскими и классами для занятий кулинарией.

На территории установят игровые площадки с резиновым покрытием и газоном, теневые навесы и детские тренажеры.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Ирина Паршина

