В Подольске строители начали отделку фасадов нового корпуса школы №16

10 сентября 2025, 12:15

В Подольске продолжается строительство нового учебного блока школы №16 на улице Народная. Он рассчитан на 580 учеников, рассказали в Минстрое Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



Сейчас строители приступили к устройству фасадов, кладке стен и перегородок, монтажу наружных сетей и подготовке территории под благоустройство.Пристройка состоит из трех корпусов — от трех до четырех этажей. Стеклянный переход на уровне второго этажа свяжет новый корпус с уже существующим зданием, где будут обучаться младшие классы.В первом блоке разместят входную группу, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовую и пищеблок. Во втором блоке — кабинеты средней и старшей школы. Третий блок оборудуют спортзалом, учебными мастерскими и классами для занятий кулинарией.На территории установят игровые площадки с резиновым покрытием и газоном, теневые навесы и детские тренажеры.Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.