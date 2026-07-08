В Подмосковье восстановили вентиляцию более чем в 100 квартирах
В июне коммунальные службы Подмосковья восстановили работу систем вентиляции более чем в 100 жилых помещениях многоквартирных домов. Работы выполнили по обращениям жителей, которые поступили в Единую диспетчерскую службу региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За содержание и исправность вентиляционных систем отвечают управляющие организации. Особое внимание специалисты уделяют домам с газовым оборудованием, где исправная вытяжка играет важную роль в обеспечении безопасности.
Рабочая вентиляция в многоквартирном доме помогает поддерживать комфортные условия: обеспечивает поступление свежего воздуха, удаляет отработанные воздушные массы и предотвращает появление избыточной влажности, которая может привести к сырости и плесени.
Жителям напоминают: при появлении конденсата на окнах, затхлого запаха или следов плесени необходимо обратиться в управляющую организацию или направить заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области.
Читайте также: