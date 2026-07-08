В Подмосковье восстановили вентиляцию более чем в 100 квартирах

08 июля 2026, 17:55

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В июне коммунальные службы Подмосковья восстановили работу систем вентиляции более чем в 100 жилых помещениях многоквартирных домов. Работы выполнили по обращениям жителей, которые поступили в Единую диспетчерскую службу региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.