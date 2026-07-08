В Красногорске осудили москвичку за мошенничество под видом магии

08 июля 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор 50-летней москвичке Лолите Поповой. Её признали виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





Как установили в суде, не обладая экстрасенсорными, магическими или целительскими способностями, подсудимая, в апреле-мае этого года ввела в заблуждение жительницу Санкт-Петербурга.

«В ходе личных встреч и телефонных разговоров Попова убедила потерпевшую в наличии у той и её семьи «родового проклятия». Снять его якобы можно было только платными обрядами «чистки». Доверившись ложным обещаниям, женщина совершила несколько переводов на банковскую карту подсудимой на 885 000 рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.