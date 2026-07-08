В Красногорске осудили москвичку за мошенничество под видом магии
Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор 50-летней москвичке Лолите Поповой. Её признали виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Как установили в суде, не обладая экстрасенсорными, магическими или целительскими способностями, подсудимая, в апреле-мае этого года ввела в заблуждение жительницу Санкт-Петербурга.
«В ходе личных встреч и телефонных разговоров Попова убедила потерпевшую в наличии у той и её семьи «родового проклятия». Снять его якобы можно было только платными обрядами «чистки». Доверившись ложным обещаниям, женщина совершила несколько переводов на банковскую карту подсудимой на 885 000 рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – полное возмещение ущерба и компенсацию морального вреда на 20 000 рублей, а также признание вины и раскаяние в содеянном.
С учётом позиции гособвинителя Красногорской городской прокуратуры виновной назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком также в три года.