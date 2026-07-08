В Подмосковье заметили краснокнижного белоголового сипа

08 июля 2026, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Чрезвычайно редкую птицу — белоголового сипа — дважды наблюдали на территории Московской области за последние два месяца. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона со ссылкой на новый номер «Русского орнитологического журнала».





Белоголовый сип гнездится на территории России в горах Крыма и Кавказа, но вне сезона размножения может совершать дальние перелёты за границы гнездового ареала.





«В Подмосковье у белоголового сипа статус крайне редкого залетного вида. 2020 года эта птица появлялась в области только два раза. В первый раз сипа поймали осенью 1839 года около Загорска. А осенью 1891 представителя этого вида отловили посреди поля в Клинском уезде и доставили в Московский зоосад, где он прожил потом несколько лет», — говорится в сообщении.