В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения ротвейлеров на детей
В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения собак породы ротвейлер на детей. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Инцидент произошёл 16 января в коттеджном посёлке Раменского округа. Дети катались с горки рядом с жилыми домами.
По словам отца пострадавшего, одна из собак выбежала с соседнего участка. Ротвейлер повалил четырёхлетнего мальчика на снег и начал кусать. Ребёнка срочно доставили в больницу, где ему наложили швы.
Ещё двоим детям удалось спастись и убежать. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.
