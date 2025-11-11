В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

11 ноября 2025, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

79-летняя женщина отправилась за осенними грибами в лес в городском округе Домодедово и заблудилась. Её выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Пенсионерка позвонила в единую службу спасения «Система-112» вечером. Она рассказала, что ушла в лес утром, а когда пришло время возвращаться домой, поняла, что сбилась с пути и не может выбраться самостоятельно.





«Спасатели отправились на предполагаемое место вызова. Они выяснили у женщины, где она входила в лес и какие ориентиры встречались ей по пути. Затем специалисты начали прочёсывать лес, используя световые сигналы и работая на отклик», — говорится в сообщении.