В Подмосковье возобновляется акция «Проверь своё здоровье в парке»
Жители Московской области вновь смогут пройти профилактический осмотр на свежем воздухе в парках региона. В предстоящие выходные, 21 и 22 июня, все желающие смогут проверить свое здоровье в 36 парках Подмосковья, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах – Балашихе, Жуковском, Подольске, Чеховском и других.
«Акция регулярно проводится в регионе с 2022 года и пользуется большим спросом среди жителей Подмосковья. В прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 11,3 тыс. человек, а за всё время проведения акции – более 27 тыс», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он пояснил, что в эти выходные жители смогут проверить основные показатели здоровья, в том числе пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление.
Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
При необходимости пациент будет направлен в поликлинику на углублённое обследование.