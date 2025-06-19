В Подмосковье возобновляется акция «Проверь своё здоровье в парке»

19 июня 2025, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области вновь смогут пройти профилактический осмотр на свежем воздухе в парках региона. В предстоящие выходные, 21 и 22 июня, все желающие смогут проверить свое здоровье в 36 парках Подмосковья, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах – Балашихе, Жуковском, Подольске, Чеховском и других.

«Акция регулярно проводится в регионе с 2022 года и пользуется большим спросом среди жителей Подмосковья. В прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 11,3 тыс. человек, а за всё время проведения акции – более 27 тыс», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

