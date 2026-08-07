В Подмосковье впервые оштрафовали владельца участка по данным ИИ-мониторинга

07 августа 2026, 07:25

оригинал Фото: iStock/Olga Seifutdinova

В Подмосковье собственнику земли назначили штраф в 150 тысяч рублей за заросли борщевика. Нарушение выявил беспилотник, а нейросеть распознала опасное растение на снимках. Об этом сообщает Telegram-канал Москва Live.