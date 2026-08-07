В Подмосковье впервые оштрафовали владельца участка по данным ИИ-мониторинга
В Подмосковье собственнику земли назначили штраф в 150 тысяч рублей за заросли борщевика. Нарушение выявил беспилотник, а нейросеть распознала опасное растение на снимках. Об этом сообщает Telegram-канал Москва Live.
Борщевик — высокое растение с крупными рассеченными листьями и белыми зонтичными соцветиями. Особую угрозу представляет борщевик Сосновского. Его сок вызывает ожоги при попадании на кожу под солнечными лучами.
Бороться с растением нужно до созревания семян. Небольшие всходы выкапывают вместе с корнем, а взрослые стебли срезают ниже уровня почвы. Работать следует в закрытой одежде, перчатках и защитных очках.
На больших территориях борщевик регулярно косят и обрабатывают разрешенными средствами от сорняков. Одной расчистки обычно недостаточно: семена сохраняются в земле несколько лет. Участок важно проверять каждый сезон и удалять новые побеги до цветения.
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