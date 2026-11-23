23 ноября 2026, 15:00

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Роман Савельев

Стадион «Металлист» в Королёве принял первые в Московской области соревнования по фехтованию на колясках. В нём участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.





На дорожки со шпагами вышли 20 атлетов из Химок, Раменского, Королёва, Мытищ, Коломны и других округов. У пятерых из них не работают не только ноги, но и руки.

«Правила те же, что и в обычном фехтовании. Единственное отличие – коляски крепятся на рамах, и спортсмены не двигаются по дорожке. Чтобы уравнять шансы, дистанцию измеряют по локтю: если у одного рука длиннее, он сгибает её в локте», – разъяснил главный судья, старший тренер сборной по паралимпийскому фехтованию Хасан Исмаилов.