В Подмосковье впервые разыграли медали в фехтовании на колясках
Стадион «Металлист» в Королёве принял первые в Московской области соревнования по фехтованию на колясках. В нём участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
На дорожки со шпагами вышли 20 атлетов из Химок, Раменского, Королёва, Мытищ, Коломны и других округов. У пятерых из них не работают не только ноги, но и руки.
«Правила те же, что и в обычном фехтовании. Единственное отличие – коляски крепятся на рамах, и спортсмены не двигаются по дорожке. Чтобы уравнять шансы, дистанцию измеряют по локтю: если у одного рука длиннее, он сгибает её в локте», – разъяснил главный судья, старший тренер сборной по паралимпийскому фехтованию Хасан Исмаилов.
Это первый в своём роде чемпионат, и есть надежда, что он станет ежегодным. В России фехтование на колясках появилось только в 2005 году. В Европе им занимаются с 1960-х годов.