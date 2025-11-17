В Подмосковье врачи извлекли проглоченную подростком иглу

17 ноября 2025, 14:58

Фото: iStock/Gumpanat

В Подмосковье 15-летняя девочка случайно проглотила иглу, после чего была экстренно доставлена в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в медучреждении, родители оперативно обратились за помощью, когда у школьницы появились сильная боль в горле, рвота с кровью и трудности с глотанием.





При обследовании врачи обнаружили инородный предмет в гортаноглотке. Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев рассказал, что девочке провели эндоскопическую операцию.





«С помощью эндоскопических щипцов, клинка для прямой ларингоскопии и хирургического зажима аккуратно захватили иголку и извлекли из гортаноглотки. Операция прошла успешно и без единого разреза», — говорится в сообщении.