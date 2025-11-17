Четверо молодых людей трагически погибли в гаражном боксе в российском регионе

17 ноября 2025, 13:34

Четыре человека погибли, предварительно, от отравления газами в гараже Ангарска

Фото: iStock/Chalabala

В Ангарске обнаружили тела трех мужчин и одной женщины в гаражном кооперативе. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление выхлопными газами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Иркутской области.