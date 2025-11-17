Четверо молодых людей трагически погибли в гаражном боксе в российском регионе
В Ангарске обнаружили тела трех мужчин и одной женщины в гаражном кооперативе. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление выхлопными газами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Иркутской области.
Правоохранители нашли погибших в одном из гаражей, где стояли три автомобиля. Один из них работал на холостом ходу. Следственный отдел по городу Ангарску начал проверку по этому факту. Криминалисты осмотрели место происшествия. Для выяснения всех обстоятельств назначены судебные экспертизы.
