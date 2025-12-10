Туристы из России на Гоа жалуются на укусы тигровых комаров
Туристы из России на Гоа жалуются на укусы тигровых комаров. После атак насекомых у многих появляются крупные волдыри, некоторым потребовалась медицинская помощь.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, отдыхающие на индийском курорте столкнулись с массовым нападением азиатских тигровых комаров, которые переносят опасные вирусные заболевания, включая денге, чикунгунью, лихорадку Зака и Западного Нила. После укусов на коже остаются волдыри диаметром с десятирублёвую монету, вызывающие сильное раздражение и воспаление.
Местные врачи оказывают туристам помощь: прокалывают волдыри, обрабатывают повреждённую кожу йодом, делают необходимые уколы и назначают лекарства для снятия симптомов. Туристы направляются на анализы, чтобы исключить заражение вирусными болезнями.
Медики предупреждают, что игнорировать укусы нельзя, поскольку инфекции могут развиваться стремительно, и советуют использовать репелленты и носить закрытую одежду в местах массового скопления комаров.
Читайте также: