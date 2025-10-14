В российском регионе пациент с ДЦП стал жертвой изнасилования в стационаре

14 октября 2025, 16:47

В Тверской области возбудили уголовное дело об изнасиловании пациента с ДЦП

Фото: Istock/GAYSORN EAMSUMANG

В Тверской области мать сообщила об изнасиловании её сына с ДЦП. Подросток передвигается на инвалидной коляске. Инцидент произошёл в больнице. Подробности сообщает «Лента.ру».