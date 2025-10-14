В российском регионе пациент с ДЦП стал жертвой изнасилования в стационаре
В Тверской области мать сообщила об изнасиловании её сына с ДЦП. Подросток передвигается на инвалидной коляске. Инцидент произошёл в больнице. Подробности сообщает «Лента.ру».
По словам женщины, в июле этого года её 17-летнего сына госпитализировали и поместили в стационарное отделение. Перед выпиской юноша пожаловался матери на боль в заднем проходе. После расспросов подросток рассказал, что его иногда помещали в изолятор и давали таблетки.
Под действием лекарств он не мог двигаться и засыпал, а просыпался уже с болью и спущенными штанами. В это время в палате кроме юноши находились взрослые мужчины. Их выпускали из палаты на перекур, покушать и в туалет.
По предварительной информации, молодого человека унижали, оскорбляли и избивали. Например, у него могли отобрать коляску, чтобы он ползал по полу.
Ранее в Москве таксист-мигрант изнасиловал в машине 17-летнюю пассажирку.
Читайте также: