В Дагестане при опрокидывании грузовика погибли два сотрудника Росгвардии
В Дагестане произошла крупная авария с участием сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Сегодня около 15:00 в Унцукульском районе республики опрокинулся грузовик, в котором находились военнослужащие.
В результате происшествия два сотрудника Росгвардии погибли на месте, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте работают экстренные службы, обстоятельства и причины аварии выясняются. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
