В Дагестане при опрокидывании грузовика погибли два сотрудника Росгвардии

Фото: Istock / JTeivans

В Дагестане произошла крупная авария с участием сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Сегодня около 15:00 в Унцукульском районе республики опрокинулся грузовик, в котором находились военнослужащие.

В результате происшествия два сотрудника Росгвардии погибли на месте, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства и причины аварии выясняются. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

