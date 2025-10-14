В Дагестане при опрокидывании грузовика погибли два сотрудника Росгвардии

14 октября 2025, 16:36

Два росгвардейца погибли и 11 пострадали в ДТП в Дагестане

Фото: Istock / JTeivans

В Дагестане произошла крупная авария с участием сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.