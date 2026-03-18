В Подмосковье врачи удалили у подростка гигантский полип из кишки без разреза

18 марта 2026, 14:32

Гигантский полип в кишечнике сумели удалить без разреза врачи Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля у мальчика-подростка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Полип обнаружили в ходе планового обследования почек. Доброкачественное новообразование находилось в области печеночного угла толстой кишки и почти полностью перекрывало просвет. Подростка экстренно госпитализировали.





«Мы провели малоинвазивную операцию по удалению образования — эндоскопическую полипэктомию. Через эндоскоп ввели специальный инструмент и отсекли полип, полностью восстановив проходимость кишечника. Вмешательство прошло без разрезов и кровопотери», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.