В Подмосковье временно перекроют два ж/д переезда

07 ноября 2025, 18:20

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Движение машин по переездам через железную дорогу в городских округа Подольск и Коломна будут временно перекрывать из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В округе Подольск закроют переезд на Малом московском кольце — между станциями Гривно и Львовская. Движения там не будет с полуночи до 6 утра 8 ноября. Объезжать перекрытый участок предлагается по Старому Симферопольскому шоссе и тоннелю на улице Строителей.





«В округе Коломна с 9 утра 11 ноября до 16:30 12 ноября перекроют движение у станции Хорошово. Водителям предлагается воспользоваться переездом у станции Пески или проехать по Новорязанскому шоссе через сёла Чанки и Нижнее Хорошово», — говорится в сообщении.