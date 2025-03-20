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В Подмосковье вступают в силу ограничения на рыболовство в период нереста

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

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С наступлением марта в подмосковных водоёмах начинается нерест рыб. По данным ихтиологов, в марте икру метают щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, а в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды. Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает жителям региона о весенних ограничениях на рыболовство, которые вступают в силу с 22 марта.
Эти меры направлены на сохранение популяций рыб в водоёмах области, что особенно важно в условиях ожидаемого повышения температуры летом, что может негативно сказаться на водных экосистемах.

С 22 марта по 10 июня вводятся следующие ограничения:

  • с 22 марта по 1 июня запрещена ловля рыбы в водоёмах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;
  • с 1 апреля по 10 июня рыболовство будет запрещена на всех остальных водоёмах Подмосковья.
В это время рыбалка разрешена только вне нерестовых участков и с использованием поплавочных или донных удочек с общим количеством крючков не более двух у одного гражданина.

Кроме того, в период нереста вводятся ограничения на передвижение по рекам, озёрам и водохранилищам на маломерных судах с моторами в запрещённые сроки и на запретных участках.

Подробности о нерестовых участках и других ограничениях можно найти на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

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Ученикам дошкольного отделения лицея в Шатуре напомнили о правилах дорожного движения
20 марта 2025, 11:05

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Воспитанники дошкольного отделения МБОУ «Лицей г. Шатура» повторили основные правила дорожного движения. Особое внимание уделили переходу улиц на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

Вместе с юными инспекторами дорожного движения лицеисты изучили дорожные знаки и закрепили полученные знания. Теперь малыши знают, как переходить дорогу.

«Нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения. Когда на светофоре горит зеленый свет, то можно переходить дорогу, а когда красный, надо ждать, когда загорится зеленый», — подчеркнули воспитанницы дошкольного отделения 28 МБОУ «Лицей г. Шатура» Ника Батракова и Вероника Сысоева.

В завершение занятия инспекторы вручили детям фликеры — светоотражающие элементы, которые помогают пешеходам быть заметными на дороге. Они значительно повышают безопасность: без фликера водитель видит пешехода при ближнем свете фар всего за 20 метров, а с ним — уже за 100 метров.

В муниципальном округе Шатура вопросам детской безопасности уделяют особое внимание. Малышам и их родителям регулярно напоминают о правилах поведения на дороге.

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В Подмосковье пенсионерка пять дней провела в квартире с телом мужа
20 марта 2025, 11:04

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В Подмосковье пенсионерка провела пять дней в квартире с телом супруга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в Протвино, где проживала семейная пара бывших физиков-ядерщиков. Связь с ними пропала 8 марта и только 17 марта родственники смогли попасть в квартиру. Там они обнаружили мужчину без признаков жизни и его супругу в тяжелом состоянии.

По предварительному заключению экспертов, мужчина скончался 12 или 13 марта от сердечного приступа. Предположительно, его жена потеряла сознание, когда обнаружила бездыханное тело мужа. В итоге она не смогла вызвать помощь, проведя несколько суток в таком состоянии.

С истощением и обезвоживанием её доставили в больницу, где врачи сейчас борются за ее жизнь.

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В Московской области стартует новый сезон спортивных мероприятий «СпортТрек»
20 марта 2025, 10:40

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Открыта регистрация на второй сезон проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Подмосковья смогут участвовать в конкурсе для тренеров, а также в спортивных и образовательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба платформы и национального проекта «Молодежь и дети».
Проект ориентирован на всех, кто уже занимается спортом или хочет начать активный образ жизни. Участники смогут зарегистрироваться на цифровой платформе и в мобильном приложении «Россия – страна возможностей», выполнять задания, участвовать в конкурсах и проходить тренировки.

«В прошлом году проект "СпортТрек" уже нашел отклик у тысяч человек, но для нас важно вовлечь как можно больше граждан в проекты, направленные на поддержание здоровья. Откликаясь на актуальные запросы выпускников платформы, мы создали конкурс тренеров. Уверен, что в этом году проект выйдет на новый уровень», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Основное направление сезона — конкурс для тренеров. Он включает два трека: для профессионалов и для тренеров-любителей. После регистрации участники пройдут тестирование, которое определит их трек. Далее конкурсантам предстоит дистанционная оценка компетенций, а лучшие из них получат возможность пройти обучение по дополнительной профессиональной программе.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Финальное мероприятие состоится в ноябре, где участники встретятся с экспертами спортивной индустрии и обсудят развитие массового спорта и тренерского сообщества. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года.

Спортивный трек проекта направлен на популяризацию массового спорта. Участники смогут отслеживать свою физическую активность с помощью встроенного шагомера в мобильном приложении. Кроме того, проект окажет поддержку любительским спортивным инициативам.

Принять участие могут все желающие. Регистрация доступна на сайте.

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#развитие
#спорт
#подмосковье
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На госуслугах Подмосковья можно подать заявку на пересмотр тарифов на транспортные услуги
20 марта 2025, 10:00

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

На портале госуслуг Подмосковья обновлена услуга по установлению тарифов на транспортные услуги, которые оказывают на подъездных железнодорожных путях, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов смогут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга «Установление цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью. После рассмотрения запроса распоряжение Комитета по ценам и тарифам поступит в личный кабинет пользователя.

Воспользоваться новой услугой можно бесплатно, а срок ее оказания составляет 30 календарных дней.

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В Московской области состоится премьера фильма «Часы для Веры»
20 марта 2025, 09:56

Фото: istockphoto / fergregory

27 марта, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества, пройдет Всероссийская премьера фильма «Часы для Веры», сообщает пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва.
Картину поддержали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, а также Министерство обороны РФ.

Фильм включен Министерством культуры России в перечень кинолент, доступных по программе «Пушкинская карта». Это позволит школьникам и студентам бесплатно посмотреть картину в кинотеатрах своего региона.

Инициатива направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, а также популяризацию отечественного кино.

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