В Подмосковье вступают в силу ограничения на рыболовство в период нереста

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
С наступлением марта в подмосковных водоёмах начинается нерест рыб. По данным ихтиологов, в марте икру метают щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, а в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды. Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает жителям региона о весенних ограничениях на рыболовство, которые вступают в силу с 22 марта.
с 22 марта по 1 июня запрещена ловля рыбы в водоёмах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС; с 1 апреля по 10 июня рыболовство будет запрещена на всех остальных водоёмах Подмосковья.
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