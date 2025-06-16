В Китае произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков
В китайской провинции Хунань произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. Издание Global Times сообщает, что взрыв возник утром вблизи деревни Шаньчжоу, над местом происшествия поднялся огромный столб черного дыма.
На место происшествия прибыли экстренные службы, включая пожарных, полицию и медиков. Спасатели ведут поисковые работы, так как два человека числятся пропавшими без вести.
На данный момент известно о девяти спасенных, некоторые из них получили травмы. О погибших не сообщается.
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