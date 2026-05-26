В Подмосковье введут штрафы за покупку бензина для детей
Закон о запрете продажи топлива несовершеннолетним в Московской области, принятый по инициативе «Единой России», дополнят введением штрафов для нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Новая правовая норма направлена на снижение числа аварий с участием питбайков.
«Дети выезжают на питбайках на дороги общего пользования, не имея ни прав, ни навыков, ни понимания последствий. Мы должны защитить их жизнь и здоровье», — заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Общее число аварий с участие питбайков за последние три года выросло в четыре раза. Увеличилось и число детей, пострадавших и погибших в таких ДТП. Запрет на продажу топлива несовершеннолетним призван переломить эту ситуацию.
Согласно уже принятому закону, который вступит в силу 1 сентября текущего года, купить бензин или дизельное топливо сможет только совершеннолетний гражданин или подросток, у которого есть права на вождение мопеда. Теперь в норму планируется добавить штраф для взрослого, который приобретёт топливо для ребёнка.
«Для физлица штраф составит пять тысяч рублей, для должностного лица — 50 тысяч рублей, а для юрлица — 100 тысяч рублей», — отметил Брынцалов.Законопроект о штрафах Мособлдума рассмотри 28 мая.