В Подмосковье ввели новые правила утилизации медицинских отходов

03 июля 2025, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Минчитсоты Московской области

На территории Московской области утверждён новый порядок вывоза медицинских отходов, сообщили в пресс-службе Минчитсоты Подмосковья. Теперь за их утилизацию отвечают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.







«Изменения касаются безопасных медотходов класса «А», которые не контактировали с больными и не представляют опасности для здоровья. К ним относятся использованные средства гигиены, канцелярские принадлежности, пищевые отходы из больничных столовых и отходы после уборки территории. Теперь их будут вывозить по тем же правилам, что и обычные бытовые отходы», – пояснили в пресс-службе.