«Герои Подмосковья» — обучение и трудоустройство для бойцов спецоперации

04 декабря 2025, 11:26

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют региональную программу «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. Программа помогает участникам специальной военной операции найти себя уже в гражданской жизни, построить карьеру в органах власти и крупных госкорпорациях.





Главная задача программы — подготовить сильные, уверенные управленческие кадры из числа военнослужащих, которые уже доказали свою ответственность, стойкость и умение работать в по-настоящему сложных условиях.



Участникам помогают:

получить новые знания,

пройти обучение,

освоить современные управленческие навыки,

определить вектор работы,

выстроить дальнейшую профессиональную траекторию.

«Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — говорит губернатор.