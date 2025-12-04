«Герои Подмосковья» — обучение и трудоустройство для бойцов спецоперации
В Московской области реализуют региональную программу «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. Программа помогает участникам специальной военной операции найти себя уже в гражданской жизни, построить карьеру в органах власти и крупных госкорпорациях.
Главная задача программы — подготовить сильные, уверенные управленческие кадры из числа военнослужащих, которые уже доказали свою ответственность, стойкость и умение работать в по-настоящему сложных условиях.
Участникам помогают:
- получить новые знания,
- пройти обучение,
- освоить современные управленческие навыки,
- определить вектор работы,
- выстроить дальнейшую профессиональную траекторию.
«Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — говорит губернатор.«Герои Подмосковья» включает в себя образовательные интенсивы, работу с наставниками, практику в органах власти и возможность дальнейшего трудоустройства. Участникам помогают пройти адаптацию после службы, раскрыть управленческий потенциал и получить стабильную работу. Всё — на благо Московской области.
Как принять участие в программе?
Подать заявку на участие могут ветераны и участники СВО, которые готовы развить свои навыки в сфере госуправления. Подробная информация об условиях, этапах отбора и участия разместили на официальном сайте программы. Там же можно заполнить анкету и оставить заявку.
В Московской области уверены, что «Герои Подмосковья» станет для многих бойцов новой точкой опоры и поможет им уверенно начать следующий этап жизни.