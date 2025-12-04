В подмосковном посёлке Колюбакино завершили капремонт детского сада
Детский сад на 100 мест в посёлке Колюбакино Рузского округа капитально отремонтировали. Обновлённое здание откроют для воспитанников на будущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы провели по подмосковной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В рамках капремонта в здании утеплили фасад, заменили кровлю, все инженерные сети и сантехнику, отремонтировали помещения и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Сейчас воспитатели наводят уют в помещениях для групп. Директор детсада Ольга Салимова рассказала, что теперь в обновлённом учреждении появятся новые занятия для малышей: лечебная физкультура, занимательная математика и уроки творчества в изостудии.