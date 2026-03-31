Подмосковные приставы взыскали миллионные долги после бракоразводных процессов

31 марта 2026, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФССП России

Судебные приставы Подмосковья взыскали с двух должников 136 млн рублей задолженности в пользу их бывших супруг. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.





Так, в Одинцовский районный отдел судебных приставов на принудительное исполнение поступило решение суда о взыскании с местного жителя 17 500 000 рублей в пользу бывшей супруги. Эту сумму суд определил при разделе имущества бывших супругов в ходе бракоразводного процесса.



Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об аресте денег должника в банках, а также о запрете регистрационных действий в отношении его имущества – пятиуровневой парковки на 300 машиномест, участка площадью 1600 квадратных метров, квартиры и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В результате уже на следующий день сумма задолженности поступила на депозитный счёт отдела судебных приставов.

«Должник из Коломны должен был выплатить более 119 200 000 рублей. Судебный пристав в рамках двух исполнительных производств применила комплекс принудительных мер: арестовала банковские счета должника, запретила регистрационные действия в отношении двух его земельных участков общей площадью более 10 000 «квадратов», здания четырёхэтажного торгово-офисного центра и жилого дома площадью 656 квадратных метров», – рассказали в пресс-службе.