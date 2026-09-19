В Подмосковье явка на выборах в первый день превысила 24%
В Подмосковье прошёл первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и Московской областной Думы. Как сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, общая явка составила более 24%, почти 70% избирателей отдали голоса дистанционно в электронном формате.
По словам заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова, голосование идёт в спокойном режиме. Некоторые избиратели пришли на участки к самому открытию.
«Вчера я проехал 25 участков. Везде доброжелательная спокойная обстановка, процесс очень хорошо организован, вся необходимая информация находится на доступных для ознакомления местах», — отметил он.Депутат добавил, что в выходные дни ожидается наибольший поток избирателей. Участки открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно в течение ещё двух дней — до 20 сентября.
В первый день свои голоса отдали Герой России из Ступино Людмила Болилая, сенатор от Московской области Александр Двойных, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин и Сергей Пахомов.