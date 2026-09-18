Секретарь Совбеза Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Государственную Думу
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
18 сентября 2026 года Сергей Кужугетович приехал на избирательный участок в Московской области. Он сделал это утром. На участке Шойгу получил избирательный бюллетень, заполнил его и опустил в урну для голосования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Он сделал это через дистанционное электронное голосование. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже проголосовали на выборах в Госдуму в онлайн-формате.
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