Захарова: более 20 тысяч россиян проголосовали досрочно за рубежом
Более 20 тысяч россиян уже проголосовали досрочно за рубежом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Марии Владимировны, к 12:00 по московскому времени голосование организовали в десятках стран, где живут российские граждане.
«По согласованию с ЦИК России проведено 104 выездных досрочных голосований в 37 странах, в местах компактного проживания граждан России. По состоянию, опять же, на сегодняшний день в них приняло участие 20 518 граждан нашей страны», — рассказала Захарова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Он воспользовался дистанционным электронным голосованием. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже проголосовали на выборах в Госдуму в онлайн-формате.