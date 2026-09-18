Захарова: более 20 тысяч россиян проголосовали досрочно за рубежом

18 сентября 2026, 18:31

Фото: Istock/andriano_cz

Более 20 тысяч россиян уже проголосовали досрочно за рубежом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





По словам Марии Владимировны, к 12:00 по московскому времени голосование организовали в десятках стран, где живут российские граждане.

«По согласованию с ЦИК России проведено 104 выездных досрочных голосований в 37 странах, в местах компактного проживания граждан России. По состоянию, опять же, на сегодняшний день в них приняло участие 20 518 граждан нашей страны», — рассказала Захарова.