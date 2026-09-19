В Москве 2,2 млн избирателей проголосовали электронно за первые сутки выборов
Около 2,2 миллиона избирателей проголосовали электронными бюллетенями на выборах в столице за первые 24 часа. Как сообщает ТАСС, эти сведения появились на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
На экранах отображается запись: «Выдано бюллетеней — 2 184 920. До окончания голосования — один день 12 часов».
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва стартовали и продлятся три дня. В Москве голосование завершится 20 сентября в 20:00 по московскому времени. Кроме выборов депутатов Госдумы, москвичи выбирают муниципальных депутатов района Щукино.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Он сделал это через дистанционное электронное голосование.
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