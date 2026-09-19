В Москве 2,2 млн избирателей проголосовали электронно за первые сутки выборов

19 сентября 2026, 08:21

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Около 2,2 миллиона избирателей проголосовали электронными бюллетенями на выборах в столице за первые 24 часа. Как сообщает ТАСС, эти сведения появились на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.