Двухлетняя девочка из Питера попала в тайскую больницу с острым воспалением кишечника

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Двухлетняя Лея из Санкт-Петербурга оказалась в тайской больнице с острым воспалением кишечника после купания в детском бассейне. Мама Екатерина привезла дочку на зимовку в Таиланд и арендовала квартиру в комплексе TiTle Legendary за 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



Родители решили позволить малышке поиграть в детском бассейне, так как вода во взрослом была слишком холодной. Лея плескалась и даже лизала воду. Через день после этого девочку начало сильно тошнить, она отказывалась пить. Екатерина заподозрила неладное и срочно отвезла дочку в больницу.

Врачи зафиксировали высокий пульс и заметили уменьшение мочеиспускания. Кровь не смогли взять на анализ, так как она оказалась слишком густой из-за обезвоживания. Специалисты предварительно диагностировали «энтерит» — острое воспаление кишечника. После капельницы Лея немного пришла в себя. Женщина ждет результаты анализов, чтобы узнать, нужно ли лечить девочку антибиотиками.

Дарья Осипова

