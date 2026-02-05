Двухлетняя девочка из Питера попала в тайскую больницу с острым воспалением кишечника

05 февраля 2026, 09:21

Двухлетняя девочка из Петербурга попала в больницу в Таиланде

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Двухлетняя Лея из Санкт-Петербурга оказалась в тайской больнице с острым воспалением кишечника после купания в детском бассейне. Мама Екатерина привезла дочку на зимовку в Таиланд и арендовала квартиру в комплексе TiTle Legendary за 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.