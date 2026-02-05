Женщина пережила клиническую смерть после родов и рассказала о загробном мире
Жительница Колорадо, Ханна Меркадо, поделилась шокирующей историей о том, как она столкнулась с остановкой сердца после рождения второго ребенка. Ее видения описывает The Sun.
В 2021 году роды прошли без осложнений, но вскоре после этого начались сильные спазмы живота. Женщина ощутила ужасную боль и заметила, что из неё выходят большие сгустки крови. Врачи экстренно удалили оставшуюся часть плаценты, но состояние Меркадо не улучшилось. Она оказалась на операционном столе в окружении медицинского персонала. В этот момент женщина почувствовала жажду и вспомнила, что перед смертью люди часто испытывают сильное желание пить. Вскоре Ханна ощутила, как её душа покидает тело.
Позже врачи зафиксировали клиническую смерть. Американка успела подумать о своих детях и вдруг увидела яркий белый свет. Она описала его как нечто невероятное, сравнив с солнечным, но более ярким. В тот момент женщина чувствовала спокойствие, пока не вернулась в реальность. После двух переливаний крови Ханна пришла в себя. Теперь она не боится смерти и считает, что этот опыт укрепил её веру в Бога.
