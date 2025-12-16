В Подмосковье за год отремонтировали более 6,5 тыс. фасадов домов
Свыше шести с половиной тысяч фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Московской области с начала текущего года по заявкам жителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Запросы от жителей на ремонт поступили в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона.
«В рамках локального ремонта на фасадах устраняли различные мелкие повреждения: сколы, отслоения штукатурки и трещины, а также заменяли изношенные элементы — детали водосточных систем, отливы и оконные откосы», — говорится в сообщении.Больше всего работ по заявкам провели в округах Люберцы, Химки, Балашиха, Красногорск и Королёв.
В ведомстве также напомнили, что с вопросами по содержанию многоквартирных домов жители региона могут обращаться как в ЕДС, так и в территориальные отделы министерства.